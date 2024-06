Resultados: 7ª Jornada do Campeonato Nacional de Trote e Galope

As corridas de trote e galope, válidas para o Campeonato Nacional, regressaram ao Hipódromo do Choupal no último domingo, integradas no CHC – Centro Hípico de Coimbra. Aproximadamente 50 cavalos competiram em 8 mangas.

No galope, Diogo Duarte voltou a destacar-se vencendo a prova reservado a cavalos nascidos em Portugal com «Queli» da Quadra Stand Carmo.

Nos 1600 metros venceu «Khamalgane» da Quadra Maia Lidador com a monta de Paulino Oliveira. Na distância dos 1500 metros, «Itman» da Quadra Invicta alcançou a vitória montado por Diogo Duarte.

No trote atrelado destacamos Don Tresor da Quadra Mustang com a condução e preparação de António Bessa volta a vencer mais uma prova sendo esta a sua quarta vitória consecutiva.

«Beach Boy» da Quadra Jardins Acúrcio com a condução de Acúrcio Peixoto volta a subir ao pódio nos 2000 metros, com o driver José Ferreira.

Na manga reservada aos garranos, «Julieta» da Quadra Casa da Torre voltou a brilhar montado por Rodrigo Antunes.

Resultados completos AQUI