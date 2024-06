Resultados: 2.ª Jornada do Campeonato Regional Norte de Atrelagem

Vieira do Minho acolheu, no passado domingo (2), a 2.ª jornada do Campeonato Regional Norte de Atrelagem, realizada no âmbito da Agro Vieira. O evento foi organizado pelo Clube de Atrelagem do Norte e contou com o apoio da Federação Equestre Portuguesa.

A competição incluiu sete categorias: adaptada, iniciados, juniores, pónei singular, cavalo singular, pónei parelha e cavalo parelha, com vista ao apuramento para o Campeonato Nacional.

Os vencedores de cada categoria foram:

Gabriel Coelho na categoria Adaptada

Sara Piñero na categoria Iniciados

Leonor Melo na categoria Juniores

Leandro Pereira na categoria Pónei singular

Vasco Ribeiro na categoria Cavalo singular

Jorge Santos Capela na categoria Pónei parelha

Valdemar Costa na categoria Cavalo parelha

A diversidade dos competidores, incluindo atletas espanhóis, acrescentou um toque internacional à jornada, enriquecendo ainda mais a competição.