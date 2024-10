Ranking Mundial de Dressage FEI – Cavalos: 4 Lusitanos no Top 100

A FEI (Federação Equestre Internacional) supervisiona cerca de 70 rankings e classificações em várias disciplinas, incluindo rankings mundiais calculados mensalmente para atletas, cavalos e/ou conjuntos, além de diversas categorias juvenis, entre outras.

No ranking mundial FEI de cavalos de Dressage, quatro cavalos Lusitanos destacam-se entre os 100 melhores: Gladiador do Lis (Peralta Pinha x Alteza do Lis por Spartacus), montado pelo espanhol José Garcia Mena, ocupa a 67ª posição (1.336 pontos); Imperador dos Cedros (Rubi AR x Cortiça por Hostil), com a cavaleira luxemburguesa Fie Christine Skarsoe, está na 74ª posição (1.321 pontos); Irão (Rubi x Oxalis da Meia Lua por Xaquiro), montado pela cavaleira portuguesa Rita Ralão, surge na 77ª posição (1.314 pontos); e, por fim, Euclides MOR (Riopele x Onda por Gingão), montado pelo espanhol Juan Antonio Jimenez Cobo, na 87ª posição (1.290 pontos).

Fim do domínio de TSF Dalera BB

Após um longo período no topo do ranking, TSF Dalera BB, agora reformado, desceu para a 39ª posição (1.431 pontos). Assim, a liderança do ranking passou para a nova número um mundial: Wendy de Fontaine (1.982 pts) da alemã Isabell Werth. Glamourdale (1.941 pontos) de Charlotte Fry (Gbr), Hermes N.O.P. (1.816 pontos) de Dinja van Liere (Hol), Fame (1.806 pontos) de Carl Hester (Gbr) e Indian Rock (1.798 pontos) de Emmelie Scholtens (Hol) subiram uma posição cada um, completando os cinco primeiros.

Confira o ranking FEI AQUI