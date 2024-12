Procura o presente perfeito para o Dia de São Nicolau? (VÍDEO)

Claro, ficaremos felizes em o ajudar – e temos 28 sugestões muito exclusivas para, começando com a égua Diava Blue PS, filha de Diaron, que compartilha a sua linha materna com o vencedor do Global Champions Tour em Xangai/CHN, Berlim e do Estoril, além de nona classificada no Campeonato Europeu Lizziemary sob a sela de Dani G. Waldmann (Isr), e o vencedor do Grande Prémio PB Dicannus com a suíça Annina Züger-Hächler.

A qualidade dos nossos cavalos a leilão é comprovada pelos resultados com os novos proprietários. Os lances já começaram e terminam na terça-feira, 3 de dezembro, às 19h.

Veja a coleção AQUI