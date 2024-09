PR vai condecorar Escola Portuguesa de Arte Equestre

A Escola Portuguesa de Arte Equestre (EPAE), uma das quatro academias existentes na Europa, vai assinalar o seu 45º aniversário com uma gala internacional, no próximo dia 13 de setembro, pelas 21h30, no Sagres Campo Pequeno, em Lisboa, na presença de convidados especiais, de Portugal e do estrangeiro, e que contará com um momento inédito: naquele que será o ponto alto da noite, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, irá, pela primeira vez, condecorar a instituição, que considera “herdeira de um passado secular vindo do século dezoito e começo do século dezanove” e digna de “homenagem e gratidão”. Esta distinção acontece num ano em que se espera que a UNESCO reconheça a Arte Equestre Portuguesa como Património Imaterial da Humanidade, sendo este um património cultural único no mundo.

Para além da Escola Portuguesa de Arte Equestre, a “Gala 45 Anos de Arte Equestre” contará com a participação da Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre, de Jerez de la Frontera (Espanha), com a Abu Dhabi Royal Equestrian Arts (Emirados Árabes Unidos), que faz a sua estreia em Portugal, e com o Centro Equestre da Lezíria Grande, fundado pelo Mestre Luís Valença, figura incontornável da arte equestre portuguesa, a quem será prestada homenagem durante o espetáculo.

Nesta noite festiva, será apresentado um programa único que celebra a cultura e a tradição, no pleno respeito pelo cavalo. Com a música e a coreografia a assumirem lugar de relevância, o espetáculo combina a harmonia e a cumplicidade entre o Homem e o Cavalo, construídos e aperfeiçoados ao longo dos séculos. As escolas irão executar números próprios, mas também quadros em conjunto, com destaque para os Ares Altos, com cavalos das quatro escolas, montados e à mão, e para as Rédeas Longas, com execução a cargo da EPAE e da Real Escuela Andaluza del Arte Equestre.

Ao palco do histórico Sagres Campo Pequeno subirão 30 cavaleiros e 50 cavalos, acompanhados por tratadores e pessoal de apoio – no caso da EPAE, e seguindo a tradição iniciada por D. João V, no século XVIII, todos os cavalos são Lusitanos da Coudelaria de Alter. Ao longo de cerca de duas horas, brindarão o público com um espetáculo de alto nível, durante o qual as escolas apresentadas exibirão o melhor da equitação tradicional dos seus países.

Os bilhetes para a “Gala 45 Anos de Arte Equestre”, com preços a partir dos 26€, estão à venda na Ticketline, online ( https://ticketline.sapo.pt/evento/45-anos-arte-equestre- 83254 ) e em todos os postos de venda habituais (Fnac, Worten, etc).

A Escola Portuguesa de Arte Equestre foi fundada em 1979 e, muito embora permaneça sediada nos Jardins do Palácio Nacional de Queluz, apresenta-se regularmente no Picadeiro Henrique Calado, na Calçada da Ajuda (Belém). A herdeira da Real Picaria, uma academia equestre da corte portuguesa do século XVIII, fundada por D. João V, preserva os seus trajes e tradições, trabalhando apenas com cavalos Puro-Sangue Lusitano da Coudelaria de Alter e usando os trajes, os arreios e os acessórios típicos dessa época.

Considerada Património Nacional, a Escola recupera exercícios da equitação barroca e tem como objetivo promover o ensino, a prática e a divulgação da arte equestre tradicional portuguesa, um património cultural único no mundo.