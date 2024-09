Portugueses brilham em Sanlúcar de Barrameda (VÍDEO)

Teve início nesta quarta-feira, 28 de agosto, na cidade de Sanlúcar de Barrameda, Espanha, o 2º ciclo das espetaculares corridas de cavalos. As competições acontecem ao longo dos dias 28, 29 e 30 de agosto, com destaque para a disputa dos Grandes Prémios.

No próximo domingo, 1º de setembro, uma nova jornada será realizada no Hipódromo de San Sebastián, com cinco corridas programadas para o período vespertino, a partir das 17h30. O destaque será o Criterium Internacional, principal prova do dia.

O conhecido jockey português Ricardo Sousa voltou destacar-se, vencendo a 2ª Manga, o Prémio Maestranza de Caballería de Sevilla, uma prova de 1.800 metros, montando o cavalo “Super Lover”, propriedade da quadra Cabrial e treinado pelo argentino Oscar Anaya.

Na segunda posição, ficou o cavalo “Dimax”, propriedade da quadra Los Niños, treinado pelo português José Carlos Cerqueira e montado por D. Rodriguez.

Na prova Puerto de Sevilla “Muguetajarra” da quadra Piguinha treinado por João Pereira e montado por Janacek alcançou a segunda posição montado por Janacek.

