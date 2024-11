Portugal na Taça do Mundo de Horseball 2025

A Taça do Mundo de Horseball 2025 decorrerá de 24 a 30 de março, em Buenos Aires, Argentina.

Esta prestigiada competição internacional contará com as categorias Ladies e Pro Elite. No total, 17 nações foram convidadas a participar, incluindo Portugal, num evento que reunirá cerca de 200 atletas e respetivas comitivas.

Os atletas que terão a honra de representar Portugal nesta edição são os seguintes:

Seleção Nacional Pro Elite

António Garcia

Francisco Cortesão

Guilherme Ginja

João Batista

João Mendes

Miguel Fernandes

Tomás Rodrigues

Seleção Nacional Ladies

Beatriz Ferreira

Catarina Mascate

Helena Fernandes

Mariana Pereira

Matilde Anjos

Sofia Banha

Tania Campeão