Paris 2024: Resultados da primeira parte do GP

O programa hípico dos Jogos Olímpicos, que estão ocorrendo em Paris, continua desde esta terça-feira com o início da disciplina de Dressage.

Participam um total de 60 conjuntos, dos quais quinze formam equipas compostas por três conjuntos, além de 15 que competem individualmente. A competição começou com o Grande Prêmio, que ocorre durante os dias 30 e 31 de julho, com os cavaleiros divididos em seis grupos, organizados em blocos de dez de acordo com a sua posição no ranking FEI.

Lembramos que os dois primeiros classificados de cada grupo passam diretamente para a final individual.

Chamado à última hora para substituir João Moreira, devido a uma cirurgia ao cavalo Fuerst Kennedy Old, o cavaleiro reserva e estreante nos Jogos Olímpicos, António Vale, de 42 anos, montando Fine Fellow H, terminou a sua prestação com a média final de 66,910%, posicionando-se em oitavo lugar no grupo B.

A olímpica Maria Caetano, de 37 anos, com PSH Hit Plus, terminou a reprise do GP com 66,360%, ocupando o oitavo lugar no grupo C.

O Grande Prémio continua esta quarta-feira a partir das 10h00 com a apresentação dos grupos E, F e G. Às 11h38 (hora PT), a estreante Rita Ralão Duarte, de 31 anos, com o Lusitano Irão, competirá no grupo F.

Por equipas Portugal ocupa o sexto lugar provisório com 133.540 pontos.

