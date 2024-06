Paris 2024: Programação do Hipismo e Bilheteira

O Palácio de Versalhes será o cenário deslumbrante para as provas hípicas nos Jogos Olímpicos Paris 2024. Este antigo epicentro da realeza francesa, agora funcionando como museu nacional, terá a sua estrutura adaptada para se transformar numa pista ao ar livre durante os Jogos.

As competições de Concurso Completo de Equitação (CCE), Saltos e Dressage acontecerão no coração dos jardins do Palácio. A prova de fundo (CCE), tanto nas disciplinas individuais quanto por equipas, será realizada ao longo do Grande Canal.

O hipismo tem sido uma parte constante dos Jogos Olímpicos, exceto nas edições de Atenas 1896 e St. Louis 1904. Desde Tóquio 1964, o formato dos eventos permanece o mesmo, com seis medalhas de ouro em disputa: uma para equipas e uma individual nas modalidades de Saltos, Dressage e CCE.

A Alemanha destaca-se como a equipa mais bem-sucedida no hipismo olímpico, enquanto a Suécia, França, Grã-Bretanha e Estados Unidos são forças significativas. Portugal acumula três medalhas de bronze na modalidade.

PROGRAMAÇÃO DO HIPISMO PARIS 2024

Horário de Paris. A programação pode sofrer alterações.

27 de julho de 2024, sábado

09:30 – CCE por equipas – Dressage

09:30 – CCE individual – Dressage

28 de julho de 2024, domingo

10:30 – CCE por equipas – Cross-country

13:00 – CCE individual – Cross-country

29 de julho de 2024, segunda-feira

11:00 – CCE individual – Classificativa saltos

12:15 – CCE por equipas – Final saltos

15:00 – CCE individual – Final saltos

30 de julho de 2024, terça-feira

11:00 – Dressage por equipas – Grande Prémio dia 1

13:45 – Dressage individual – Grande Premio dia 1

31 de julho de 2024, quarta-feira

10:00 – Dressage por equipas – Grande Prémio dia 2

12:45 – Dressage individual – Grande Prémio dia 2

1° de agosto de 2024, quinta-feira

11:00 – Saltos de Obstáculos por equipas – Classificação

2 de agosto de 2024, sexta-feira

14:00 – Saltos de Obstáculos por equipas – Final

3 de agosto de 2024, sábado

10:00 – Dressage por equipas – Grande Prémio Especial

4 de agosto de 2024, domingo

10:00 – Dressage individual – Grande Prémio Freestyle

5 de agosto de 2024, segunda-feira

14:00 – Saltos individual – Classificação

6 de agosto de 2024, terça-feira

10:00 – Saltos de Obstáculos individual – Final

