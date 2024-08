Paris 2024: Portugal falha final por equipas

A Alemanha ultrapassou os líderes do primeiro dia, a Dinamarca, quando o Grande Prémio chegou ao fim nos Jogos Olímpicos de Paris 2024 em Versalhes (FRA) hoje, dando-lhes um grande impulso enquanto continuam a sua missão de conquistar o 15º título olímpico por equipas no ensino.

Excelentes prestações de Isabell Werth com Wendy e Jessica von Bredow-Werndl com Dalera ao assegurarem a posição de destaque no final da competição, que definiu as 10 melhores nações qualificadas para o Grande Prémio Especial no sábado, no qual todas as equipas começarão do zero.

Juntando-se aos campeões olímpicos por equipas, e à equipa dinamarquesa que parece pronta para desafiá-los a cada passo, estão os britânicos que terminaram em terceiro lugar à frente de Holanda, Suécia, Bélgica, França, Áustria, Finlândia e Austrália.

Houve menos de dois pontos percentuais entre as duas primeiras equipas, com a Alemanha terminando com 237,546, enquanto o total dinamarquês foi de 235,730. Os britânicos não ficaram muito atrás, com 231,196.

Enquanto isso os 18 conjuntos que se classificaram para a final individual no domingo, o Grande Prémio Freestyle, também estão confirmadas.

Os 18 classificados para o Freestyle são: Jessica von Bredow-Werndl/Dalera (GER), Cathrine Laudrup-Dufour/Freestyle (DEN), Isabell Werth/Wendy (GER), Charlotte Fry/Glamourdale (GBR), Nanna Skodborg Merrald/Zepter (DEN), Dinja van Liere/Hermes (NED), Carl Hester/Fame (GBR), Daniel Bachmann Andersen/Vayron (DEN), Isabel Freese/Total Hope OLD (NOR), Frederic Wandres/Bluetooth OLD (GER), Becky Moody/Jagerbomb (GBR), Emmelie Scholtens/Indian Rock (NED), Patrik Kittel/Touchdown (SWE), Victoria Max-Theurer/Abegglen FH NRW (AUT), Therese Nilshagen/Dante Weltino OLD (SWE), Pauline Basquin/Sertorius de Rima Z (FRA), Emma Kanerva/Greek Air (FIN) e Sandra Sysojeva (POL), sendo esta última uma sensação, já que a sua égua, Maxima Bella, tem apenas oito anos de idade.

Quanto à formação portuguesa, Rita Ralão Duarte conseguiu a melhor prestação no Grande Prémio, (68,261%) mas foi insuficiente para passar à final individual e para colocar Portugal na final por equipas.

A participação de Portugal na Dressage dos Jogos Olímpicos chegou ao fim. Após os oitavos lugares conquistados por António do Vale (66,910%) e Maria Caetano (66,630%) na terça-feira, Rita Ralão Duarte igualou o desempenho, terminando também na oitava posição do seu grupo.

No que diz respeito à competição por equipas, a soma dos resultados dos três cavaleiros colocou Portugal na 12ª posição entre as 14 equipas. Apenas as dez primeiras equipas se classificavam para a final, e apesar de terem começado o primeiro dia na sexta posição, não conseguiram manter-se entre os finalistas.

