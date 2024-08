Paris 2024: Jessica von Bredow-Werndl conquista ouro individual

Jessica von Bredow-Werndl montando TSF Dalera BB defendeu com sucesso o seu título olímpico individual neste domingo, à frente da sua compatriota Isabell Werth, numa impressionante repetição do resultado de Tóquio em 2020, sublinhando o domínio da Alemanha na disciplina.

Desde a sua estreia em Tóquio, von Bredow-Werndl terminou as quatro competições olímpicas de dressage em que participou com uma medalha de ouro, conquistando os dois títulos individuais e fazendo parte das equipas vencedoras nos dois Jogos.

A medalha de bronze foi para a britânica Charlotte Fry e o garanhão Glamourdale, enquanto os espectadores nas arquibancadas lotadas assistiam as melhores performances na final. Mas não estava garantido se a campeã em título estava em forma para repetir a vitória de Tóquio quando a competição começou.

Ontem, Jessica e Dalera ajudaram o seu país a garantir o título olímpico por equipas pela 15ª vez, embora por uma margem mínima à frente da equipa da Dinamarca. No entanto, Dalera e a sua cavaleira não demonstraram a harmonia que tem sido a marca registada dos gloriosos sucessos que têm desfrutado nos últimos anos, e isso deixou uma dúvida sobre o que poderiam fazer hoje.

Uma reprise Freestyle exemplar de Jessica e Dalera que não foi apenas tecnicamente excepcional, mas também brilhou com leveza e entendimento mútuo, terminando com a pontuação vencedora de 90,093%.

Werth foi a segunda a competir no grupo final de seis, e a sua prova com Wendy foi uma celebração dessa recém-descoberta parceria que parece ter sido feita uma para a outra. Pontuaram 88,971% desafiando os restantes quatro conjuntos.

Fry e Glamourdale seguiram, alcançando 88,971%, e quando Dinja van Liere dos Países Baixos e Hermes marcaram 88,432%, restavam apenas dois conjuntos para disputar o ouro.

Desde o momento em que von Bredow-Werndl e Dalera começaram, foi um quadro completamente diferente do que mostraram no dia anterior, com a égua respondendo a cada comando invisível da sua amazona com facilidade. As pontuações começaram a subir, ficando cada vez mais altas à medida que o teste progredia, e ao chegarem ao final, estavam a receber notas de 10 em toda a linha, alcançando 90,093% – apenas 0.479 pontos à frente da compatriota Werth, mas definitivamente na liderança. A pontuação foi apenas 1.639 a menos que a vitória em Tóquio, onde ela alcançou 91,732%.

Von Bredow-Werndl não estava convencida de que tinha feito o suficiente, no entanto, porque Cathrine Laudrup-Dufour da Dinamarca e Freestyle ainda estavam por competir e tinham sido tão impressionantes nos dias anteriores, incluindo a conquista do primeiro lugar no Grande Prémio Especial que decidiu as medalhas por equipas. “Os minutos em que Cathrine fazia a sua reprise foram muito exaustivos – eu morri várias vezes!”, disse von Bredow-Werndl depois. Mas, com 88,093%, Laudrup-Dufour ficou em quinto lugar na análise final, e a medalha de ouro voltou para a campeã em título.

