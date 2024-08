Paris 2024: Grã Bretanha conquista ouro por equipas

A Grã Bretanha conquistou a medalha de ouro na prova por equipas de saltos de obstáculos nos Jogos Olímpicos de Paris 2024 em Versalhes (FRA) hoje, quando Ben Maher (Dallas Vegas Batilly), Scott Brash (Jefferson) e Harry Charles (Romeo 88) somaram apenas duas penalizações por tempo excedido, colocando a equipa dos EUA na medalha de prata e a França no bronze.

Os franceses terminaram com a mesma pontuação que os Países Baixos, mas os anfitriões conquistaram o terceiro lugar no pódio, pois os seus tempos combinados foram apenas 0,57s mais rápidos que os dos holandeses. Esta foi apenas a terceira vez que a Grã-Bretanha venceu o título olímpico de saltos por equipas, com a primeira vitória em Helsínquia em 1952 e a última em casa, em Londres, em 2012, quando Brash também fazia parte da equipa.

Primeiro a competir pelo seu país na final de hoje, Maher acumulou apenas um ponto por excesso de tempo, enquanto Charles completou o percurso sem faltas, colocando a equipa numa posição forte. Restava a Brash concluir a prova e, com a sua habitual calma e compostura, ele acrescentou apenas mais um ponto por excesso de tempo para garantir a vitória.

Os medalhas de prata dos EUA, Laura Kraut (Baloutineue), Karl Cook (Caracole de la Roque) e McLain Ward (Ilex), completaram a prova com quatro penalidades. Na presença do presidente Emmanuel Macron, a equipa francesa, vencedora da medalha de bronze e composta por Simon Delestre (I Amelusina R 51), Olivier Perreau (Dorai D’Aiguilly) e Julien Epaillard (Dubai du Cedre), levantou o público presente nas bancadas.

