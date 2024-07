Paris 2024: Duro golpe para equipa olímpica portuguesa de dressage

O cavaleiro português João Moreira foi obrigado abandonar os Jogos Olímpicos após o seu cavalo, Furst Kennedy, ter sido sujeito a uma cirurgia na noite de domingo (28) na sequência de uma hérnia inguinal.

Moreira estava prestes a fazer a sua estreia olímpica com Furst Kennedy, um garanhão Oldenburg de 9 anos, propriedade do cavaleiro em parceria com o brasileiro Roberto Pedrosa.

Moreira e Furst Kennedy passaram pela inspeção veterinária na manhã de domingo, mas infelizmente, à noite, o cavalo sofreu uma cólica.

O cavaleiro reserva, António do Vale e Fine Fellow H, substituirão a dupla em Paris.

