Paris 2024: Duarte Seabra não conseguiu a qualificação

O francês Julien Epaillard e Dubai du Cedre conquistaram esta segunda-feira a cobiçada última vaga para a Final Individual de Saltos com uma prova limpa e a mais rápida na qualificativa dos Jogos Olímpicos de Paris 2024 em Versalhes (FRA).

De um campo inicial de 74 conjuntos, 20 saltaram sem faltas um percurso desafiador, projetado pelos mestres Santiago Varela e Gregory Bodo, que o brasileiro Rodrigo Pessoa, oito vezes olímpico, descreveu como “os dois mestres”. O traçado foi composto por 14 obstáculos representando a cultura francesa, incluindo um duplo e um triplo, totalizando 17 esforços, a serem cumpridos em até 79 segundos (tempo limite), com velocidade de 400m/minuto.

Rodrigo Pessoa e Major Tom registaram um desses importantes resultados sem faltas, garantindo o 17º lugar, posicionando-se bem dentro do top 30 de 17 nações que garantiram as suas vagas na decisão de medalhas de hoje, na qual os conjuntos participarão por ordem inversa de mérito.

Em representação de Portugal, Duarte Seabra fez um balanço positivo da sua estreia em Jogos Olímpicos, mesmo considerando que fez um resultado aquém do esperado.

“Acho que o balanço é muito positivo. A experiência extraordinária. No entanto, o resultado ficou aquém daquilo que eu me sentia preparado, mas estamos a falar da prova mais competitiva de todas da nossa modalidade.

Os percursos são montados mesmo com uma dificuldade técnica grande e eu, no final do percurso, quando achei que tinha a coisa realmente garantida, porque já tinha talvez passado toda a parte difícil, talvez tenha confiado um bocadinho de mais, foi quando me apareceu a falta e tudo mudou, foi pena. Mas não posso queixar-me de nada, tudo funcionou bem, o cavalo estava bem, a responsabilidade é só minha”, admitiu.

Os 30 melhores conjuntos classificados disputarão esta, terça-feira, 6 de agosto, a partir das 10:00, a grande final individual, de onde sairão os nomes dos novos campeões olímpicos.

Resultados completos AQUI