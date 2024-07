Paris 2024: Cavalos nacionais passam com distinção o Vet-Check

Num ambiente aprazível, rodeado de árvores frondosas, o cenário perfeito para a inspeção veterinária desta manhã de domingo, às 7h30, 60 cavalos de dressage enfrentaram a inspeção.

Quanto à delegação portuguesa, os quatro cavalos Hit Plus (Maria Caetano), Irão (Rita Ralão Duarte), Fuerst Kennedy Old (João Moreira) e Fine Fellow (António do Vale) passaram a inspeção veterinária com distinção.

Um total de cinco cavalos serão reinspecionados antes de serem considerados aptos para competir. Eles são: Malagueño LXXIII (José Daniel Martin Dockx, Espanha), Amplemento (Christian Schumach, Áustria), Gotilas du Feuillar (Corentin Pottier, França), Love Me (Zaneta Kozubik, Polónia) e Abercrombie (Alisa Glinka, Moldávia).

Lembramos que as provas de dressage começam na terça-feira (30), às 11h00, com a primeira parte do Grande Prémio.

Siga as provas em directo AQUI

30 de Julho

11:00 h: Dressage por equipas e individual, Grande Prémio, dia 1

31 de Julho

10:00 h: Dressage por equipas e individual, Grande Prémio, dia 2

3 de Agosto

10:00 h: Dressage por equipas, Grande Prémio Especial

4 de Agosto

10:00 h: Dressage individual, Grande Prémio Freestyle

Resultados AQUI