Paris 2024: As alegações de abuso equestre…

Agora é a vez de Max Kühner enfrentar alegações de abuso equestre, pela PETA (People for the Ethical Treatment of Animals), que estão a ensombrar os Jogos Olímpicos de Paris.

O olímpico Max Kuehner, nº3 do ranking mundial, foi acusado de “rapping”, uma prática proibida na Alemanha desde maio de 2023. A ilegalização dessa prática no território alemão levou o Ministério Público de Munique a acusar o atleta austríaco de violar a lei alemã de bem-estar animal, conforme relatado pelo The Sun. No entanto, a Federação Equestre Austríaca discorda, e nega quaisquer irregularidades assegurando que o atleta está apto para competir nas provas de saltos de obstáculos em Versalhes.

Na última quarta-feira, a campeã olímpica britânica Charlotte Dujardin foi banida dos Jogos Olímpicos de Paris após uma suspensão de seis meses da FEI na sequência da divulgação de um vídeo de 2020. Charlotte Dujardin admitiu que foi um “erro de julgamento”.

Estaremos a exagerar nos direitos dos animais ou há uma intenção de acabar com o desporto equestre?