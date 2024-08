Paris 2024: Alemães lideram emocionante qualificativa por Equipas

A Alemanha alcançou o topo da classificação por equipas sem uma única penalização, garantindo o cobiçado último lugar na ordem de partida para a final por equipas de saltos de obstáculos nos Jogos Olímpicos de Paris 2024 em Versalhes (FRA) hoje.

Provas impecáveis das três duplas alemãs – Christian Kukuk com Checker, Phillip Weishaupt com Zineday e Richard Vogel com United Touch – produziram a única pontuação zero no dia, em que o percurso bem desenhado pelo chefe de pista espanhol Santiago Varela, coadjuvado pelo francês Gregory Bodo, manteve os atletas extremamente focados e os cavalos felizes.

Das 20 nações que disputavam as 10 vagas de qualificação para a decisão das medalhas por equipas de amanhã, foram os EUA que terminaram em segundo lugar com apenas seis pontos de penalização, enquanto a Grã-Bretanha, Bélgica e Holanda ocuparam as três posições seguintes, com oito pontos cada. A Irlanda terminou em sexto lugar com nove pontos, e os anfitriões da França ficaram em sétimo lugar ao acumular 12 pontos de penalização.

No entanto, houve algumas surpresas. Os campeões olímpicos em título da Suécia pareciam prontos para se juntar aos alemães no topo da classificação até que uma falha de comunicação entre Peder Fredricson e o seu brilhante cavalo Catch Me Not S levou a um desvio no muro de grafite no obstáculo 11. E quando também tocaram o elemento do meio do triplo, os resultantes 17 pontos de penalização colocaram os suecos em oitavo lugar, bem dentro do grupo qualificado, mas muito abaixo do esperado.

Ainda mais surpreendentes foram os 24 pontos acumulados pela equipa da Suíça, que está fora da disputa por equipas após terminar em 12º lugar. Em vez disso, as duas últimas vagas de qualificação foram para Israel e México, ambos com 20 pontos de penalização, enquanto a Espanha foi excluída por uma única penalização por excesso de tempo, terminando em 11º lugar no final do dia.

Assim como os Estados Unidos na Dressage, o Brasil foi eliminado na prova por equipas de saltos. Uma das esperanças de medalha, o cavaleiro Pedro Veniss, foi desclassificado devido a uma ferida no cavalo Nimrod de Muze.

O Brasil tentou reverter a decisão com um recurso, mas este foi prontamente recusado.

Resultados AQUI