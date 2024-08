Em Oeiras, o Mês de Setembro, começa com um evento imperdível para todos: o ‘Oeiras Equestre’. No dia 8 de setembro, a Quinta de Recreio e os Jardins do Palácio Marquês de Pombal ganham vida com este evento que que celebra a tradição e o bem-estar animal.

Nesta festa única, vai poder assistir a uma Exibição de Carros de Cavalos Tradicionais, onde o desporto, a cultura e o lazer se encontram. Este evento oferece uma oportunidade especial para o público vivenciar de perto a magia do cavalo, nas suas mais diversas vertentes.

Venha sentir a tradição com o respeito pelo bem-estar animal, onde os cavalos são os grandes protagonistas!

Não perca esta oportunidade de viver a tradição equestre ao participar no ‘Oeiras Equestre’.

Esta iniciativa é organizada pelo CCD 447 Oeiras e pela Associação Equestre de Porto Salvo, com o apoio do Município de Oeiras.

Programação:

11h

▶ Exibição para cavalos e póneis em singular, com apresentação e percurso.

14h30

▶ Animação ‘Da Tradição se faz a Festa’, junto à Casa da Pesca na Quinta de Recreio, com a participação de:

✔️Rancho Folclórico ‘Os Rancheiros de Vila Fria’

✔️Rancho Folclórico ‘Flores da Beira’ – Casal da Choca

✔️Grupo de Folclore ‘As Macanitas de Tercena’

✔️Grupo de Canto e Dança do CCD 447 Oeiras

✔️Grupo Coral e Instrumental Norte Sul

▶ Prova de maneabilidade para cavalos e póneis em singular.

▶ Exibição para as restantes classes de cavalos e póneis, com apresentação, percurso e maneabilidade.