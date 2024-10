Não é segredo nenhum …

o extraordinário desempenho dos cavalos do Stud Lewitz. Saltadores “feitos por Lewitz” figuram entre os vencedores dos mais importantes eventos do mundo. Este é o objetivo dos cruzamentos cuidadosamente planeados, da criação e maneio otimizados para o bem-estar dos cavalos, além do treino individualizado para cada animal.

Selecionamos 25 poldros de quatro anos e os reunimos num lote de leilão que não deixa nada a desejar. Faça o seu lance nos seus favoritos a partir de 13 de outubro. Na terça-feira, 15 de outubro, os lances finais terão início às 19h – com intervalos de cinco minutos entre eles.

Aqui estão dois exemplos:

Casallco – Chacco-Blue – Sandro – Lindberg

Ela é parente próxima de COULISA (foto abaixo), também nascida no Gestüt Lewitz, que se destacou em Taças das Nações e venceu Grande Prémios montada pelo irlandês Denis Lynch.



2. CASA COSA BLUE PS, é também meia-irmã da vencedora dos Jogos Asiáticos, STAKKATISA PS.

Conthargos – Chacco-Blue – Silvio I – Grundstein

A linha materna também produziu CALISTO BLUE (foto abaixo), que nasceu no Gestüt Lewitz e com quem Daniel Deußer venceu a Taça do Mundo em Verona/ITA e conquistou o terceiro, quinto, sexto e sétimo lugar nas etapas da Global Champions Tour em Cannes/FRA, Madrid/ESP, Miami/EUA, Berlim/ALE e Cidade do México/MEX. Os saltadores de 1,60 m DR SCARPO e MENCONVIO PS também são parentes próximos.

12. CODY BLUE PS



Veja a colecção completa AQUI