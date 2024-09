Morreu «Vendredi de Loisel» da Quadra Pec Nature

O desaparecimento do trotador francês «Vendredi de Loisel» foi inesperado, principalmente por se tratar de um animal que estava em plena atividade e em boas condições de saúde. No entanto, durante a madrugada da última sexta para sábado, acabou por falecer subitamente. Sérgio Oliveira acredita que a causa possa ter sido uma cólica intestinal, uma das principais causas de morte súbita em equinos. O proprietário da Pec Nature expressa a profunda tristeza compartilhada por toda a sua equipa, que acompanhou o cavalo ao longo da última década, tanto em Portugal como no estrangeiro.

“Foi um cavalo que nos deu grandes alegrias, vencendo vários campeonatos. Foi um choque imenso para mim e para todos os meus colaboradores, que trabalharam com ele ao longo dos últimos anos nas corridas. A afeição por ele, tanto em Portugal como no exterior, era enorme. Em julho, ele ainda venceu provas em Espanha, e a sua morte foi um duro golpe para todos nós.” Nunca será esquecido”, afirma Sérgio Oliveira.

Resumindo o seu palmarés, Vendredi de Loisel, foi campeão nacional em 2023, correu 12 temporadas na Pec Nature, destaca-se que foi sete vezes campeão nacional (2014, 2017, 2018, 2019, 2020, 2022 e 2023), além de conquistar cinco Grandes Prémios de Portugal, incluindo o Golden Prize nos anos de 2014, 2016, 2017, 2018 e 2022.

Também venceu a Taça Ibérica em 2013, dois Grandes Prémios da Golegã (2013 e 2014), dois Grandes Prémios de Alter do Chão (2014 e 2017), e o Grande Prémio de São Pedro em 2018.

Com um total de 65 vitórias em Portugal e várias outras em Espanha, Vendredi de Loisel sagrou-se campeão espanhol em 2019.