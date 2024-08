Morreu «Black Caviar», Campeã de Corridas e Ícone Australiano

«Black Caviar», a lendária égua australiana cuja impressionante sequência de 25 vitórias consecutivas entre 2009 e 2013 a consagrou como um ícone cultural, morreu no sábado (17), um dia antes de completar 18 anos.

A morte foi confirmada pelo Victoria Racing Club através de um comunicado oficial. Segundo a imprensa australiana, o treinador de «Black Caviar», Peter Moody, informou que a égua foi sacrificada após dar à luz um poldro, que infelizmente morreu horas depois. «Black Caviar» sofria de uma laminite.

Entre 2009 e 2013, «Black Caviar» venceu todas as 25 corridas em que participou, acumulando mais de 5,3 milhões de dólares (cerca de €4,8 milhões) em prémios. De 2010 a 2013, foi reconhecida pela International Federation of Horseracing como a melhor velocista do mundo. Alguns meios de comunicação chegaram a descrevê-la como “o cavalo de corrida mais popular do mundo”.