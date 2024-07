Ministro da Agricultura na Feira do Cavalo de Ponte de Lima

O Ministro da Agricultura e das Pescas, José Manuel Fernandes, irá estar presente na visita oficial à XVI Feira do Cavalo de Ponte de Lima, que irá ocorrer na próxima sexta-feira, dia 5 de julho, às 18 horas, na Expolima.

O governante também estará presente na sessão de encerramento do II Simpósio Internacional de Gastronomia que acontece pelas 16 horas, no Palacete Villa Moraes. Este evento decorre nos dias 4 e 5 de julho e junta académicos, chefs, empreendedores e investigadores para debater a gastronomia e a inovação culinária.

No final da sessão de encerramento do II Simpósio Internacional de Gastronomia, segue-se a visita oficial à Feira do Cavalo de Ponte de Lima, na Expolima, com a presença do Ministro da Agricultura e das Pescas. O certame começa já amanhã, quinta-feira, dia 4, com destaque para a Gala Ibérica com Miguel Fonseca e Rafael Arcos, às 22 horas.

A XVI Feira do Cavalo de Ponte de Lima decorre até domingo, dia 7, e promete voltar a destacar-se no panorama equestre internacional, com várias provas a decorrerem durante estes dias. A animação está também garantida com a participação do DJ Jacinto M. e DJ Paulino Coelho e dos momentos musicais com Los Colchoneros e Callejuelas.