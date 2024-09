Martin Fuchs conquista Rolex Grand Prémio (VÍDEO)

O embaixador da Rolex, Martin Fuchs, sagrou-se vencedor do Grande Prémio ‘International’ da CPKC, apresentado pela Rolex, no CSIO Spruce Meadows ‘Masters’ 2024, alcançando uma vitória consecutiva. Competindo contra a elite mundial, Fuchs e Leone Jei, superaram três rondas exigentes, defendendo o título e tornando-se no mais recente candidato ao Rolex Grand Slam de Saltos.

Considerado um dos maiores desafios do desporto equestre, o Grande Prémio ‘International’ da CPKC, patrocinado pela Rolex, exige níveis máximos de precisão, agilidade e excelência do conjunto. Fuchs e Leone Jei demonstraram estas qualidades em cada uma das três rondas.

Dos 38 participantes, os 12 melhores avançaram para a segunda mão, incluindo embaixadores da Rolex e antigos vencedores do título, como Steve Guerdat em 2021 e Daniel Deusser em 2022. O mais recente embaixador da Rolex, Richard Vogel, também se qualificou para a segunda mão com quatro pontos, ao lado de Kevin Staut.

Dos 12 finalistas, cinco completaram o percurso sem faltas. Apenas Martin Fuchs, Darragh Kenny e Daniel Deusser conseguiram superar o percurso da segunda ronda, desenhado por Leopoldo Palacios, garantindo percursos limpos duplos, essenciais para o desempate final. Fuchs foi o primeiro a enfrentar o percurso do desempate e, apesar de cometer quatro faltas, a pontuação foi suficiente para garantir o quarto título no Rolex Grand Slam de Saltos. Kenny, montando VDL Cartello, cometeu seis faltas, enquanto Deusser e Killer Queen VDM terminaram em terceiro, com oito faltas.

O mundo equestre volta agora as suas atenções para o CHI Genebra, em dezembro, onde Fuchs conquistou vitórias em 2019 e 2021. Este ano, regressa com o objetivo de alcançar a terceira vitória no Grande Prémio Rolex no CHI Genebra.

Este prestigioso prémio é atribuído a qualquer cavaleiro que vença consecutivamente o Grande Prémio em três dos quatro principais eventos: The Dutch Masters, o CHIO Aachen, o Torneio CSIO Spruce Meadows ‘Masters’ e o CHI Genebra.

