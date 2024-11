Manuel Veiga dá nome a nova praça na Golegã

A Câmara Municipal da Golegã inaugurou, nesta sexta-feira, 1 de novembro, a “Praça Manuel Tavares Veiga”, localizada na área de expansão da Feira Nacional do Cavalo, que teve início hoje na vila ribatejana.

“O novo espaço valoriza o evento, otimiza a organização e oferece melhores condições para visitantes, expositores e participantes, tornando a feira mais segura tanto para pessoas quanto para animais”, destacou a Câmara Municipal da Golegã.

A inauguração da praça que homenageia o ganadeiro e reconhecido criador de cavalos lusitanos contou com a presença do executivo da Câmara Municipal, liderado por António Carlos Camilo, e também do Secretário de Estado da Agricultura, João Moura.