Maia acolhe 6ª Jornada de Combinado de Maratona de Atrelagem

A Feira do Cavalo do Hipódromo da Maia, em colaboração com o Clube de Atrelagem do Norte e da Federação Equestre Portuguesa, vão realizar, no próximo dia 22 de setembro, no Hipódromo Municipal da Maia -Silva Escura a 6ª jornada do Campeonato Regional do Norte, de apuramento para o Campeonato Nacional 2024.

O Elenco de juízes é composto pelos seguintes elementos:

-Presidente: Luís Penha;

-Diretor de Campo: Eduardo Oliveira;

As inscrições para esta prova, decorrem até ao próximo dia 19 de setembro e podem ser efetuadas através do site da FEP.

Programa:

10hh00 – Reconhecimento

11H00 – Competição