Luís Sabino Gonçalves imparável no Grande Prémio de Ocala (VÍDEO)

O cavaleiro português radicado nos Estados Unidos, Luís Sabino Gonçalves, brilhou na noite deste sábado ao conquistar a vitória no Grande Prémio com obstáculos a 1,50m no World Equestrian Center, em Ocala, (EUA) pelo segundo ano consecutivo, montando a talentosa Vic du Croisy (Lord Carthago x Merveille Ducroisy). Pelo triunfo, Luís foi premiado com €20.900.

Num emocionante desempate entre 10 conjuntos, desenhado pelo chefe de pista canadiano Peter Grant, foi Luís Sabino Gonçalves e a notável égua da Sigma Stables LLC, Vic du Croisy, que saíram vitoriosos.

O percurso inicial de Grant foi difícil e muito técnico, com diversos conjuntos cometendo faltas em obstáculos ao longo do percurso, especialmente na combinação tripla, que se revelou o maior obstáculo da noite. Dez conjuntos, representando Nova Zelândia, Estados Unidos, Austrália, Portugal e Irlanda, conseguiram completar um percurso limpo e qualificaram-se para o desempate, onde apenas quatro conjuntos conseguiram duplos percursos sem faltas.

Luís foi o quarto a competir no desempate e estava determinado a alcançar o primeiro percurso limpo do desempate. “Os primeiros obstáculos foram bons. No duplo, não consegui a distância ideal que gostaria, então precisei acrescentar uma passada extra. Depois disso, consegui virar de forma apertada para o vertical,” explicou. “Às vezes, somos um pouco mais rápidos do que o cavalo — fazemos demais, e é assim que perdemos a prova. Quis ser inteligente e fazer o suficiente para colocar pressão nos demais.”

O cavaleiro português conduziu a experiente égua de 15 anos, da raça Selle Français, pelo restante do percurso com grande precisão, fazendo uma curva incrivelmente apertada no penúltimo obstáculo, passando pela última linha e parando o cronómetro em 44,072 segundos, um tempo que nenhum outro conjunto conseguiu superar.

Após um período de recuperação, Luís refletiu sobre a trajetória, dizendo: “Cometi alguns erros com a Vic… O bom é inimigo do ótimo. Quando algo está bom, queremos um pouco mais, mas, às vezes, quando pedimos mais, acabamos falhando. Perdemos o ritmo, e eu sofri um acidente. Agora estamos de volta, e ela sente-se ótima, assim como eu.”

Veja os resultados completos [AQUI].