Luís Mariano Gomes promovido a Comissário Internacional de Nível 3

Entre os dias 2 e 4 de novembro de 2024, realizou-se na Bélgica o primeiro curso de promoção ao nível 3* de Comissários Internacionais de Dressage. O evento contou com cinco candidatos de países como Itália, Turquia, Países Baixos, e Polónia, e Portugal também esteve representado por Luís Mariano Gomes, que agora integra a lista de oficiais da FEI na categoria de Comissários de Dressage Nível 3.

Os comissários presentes nas competições têm como principal responsabilidade assegurar o bem-estar dos cavalos e garantir o espírito de “fair play” nas disputas. Além disso, prestam apoio às Comissões Organizadoras para que o evento ocorra com sucesso e em conformidade com as normas e regulamentos da Federação Equestre Internacional.