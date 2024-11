LPTG organiza leilão de cavalos de corrida

A Liga Portuguesa de Trote e Galope (LPTG) tem o prazer de anunciar o primeiro leilão de cavalos de corrida em Portugal, um evento inédito que promete destacar-se no panorama equestre nacional. No próximo dia 30 de novembro, o Centro Equestre Loureiro Velho, em Guimarães, receberá este evento especial, reunindo entusiastas e profissionais do setor para valorizar o que há de melhor no trote e galope.

O leilão será realizado de forma presencial nas instalações do Centro Equestre Loureiro Velho, em Fermentões – Guimarães, graças à parceria entre esta instituição e a Liga Portuguesa de Trote e Galope. Todos os interessados, desde que previamente inscritos e registados, poderão participar presencialmente, efetuando lances verbais durante o leilão.

Os proprietários que desejarem inscrever os seus cavalos para venda no leilão devem realizar o registro prévio, preenchendo e enviando o formulário de inscrição para o e-mail geral@ligacavaloscorrida.pt até às 12h do dia 15 de novembro de 2024.

Ficha de Inscrição AQUI

Regulamento do Leilão AQUI