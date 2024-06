Leilão de Cavalos de 3 e 4 Anos em Deauville – 3ª Edição

A Fences Agency tem o prazer de anunciar a 3ª edição do seu Leilão de Cavalos de 3 e 4 anos, que ocorrerá nos dias 1 e 2 de julho de 2024 no Pôle International du Cheval Longines em Deauville, França.

Para esta edição, a Fences Agency selecionou cuidadosamente 72 jovens cavalos, cujas qualidades e potencial foram rigorosamente avaliados. O catálogo, agora disponível online, oferece uma visão detalhada dos cavalos disponíveis, incluindo vídeos, pedigrees completos e registos veterinários. Cada cavalo foi escolhido pela sua habilidade e potencial para brilhar em competições futuras.

Programa do leilão

As festividades começarão com uma apresentação dos cavalos em liberdade no domingo, 30 de junho, às 16h, permitindo que os potenciais compradores vejam os cavalos em ação. O leilão acontecerá em duas noites, na segunda-feira, 1 de julho, e na terça-feira, 2 de julho, a partir das 18h, no Pôle International du Cheval Longines em Deauville.

Reserve agora

Para aproveitar ao máximo este evento único, incentivamos todos os participantes a reservarem as suas mesas para os jantares. A atmosfera convivial e o cenário prestigioso prometem uma experiência memorável para todos os presentes.

Leilões online

Para aqueles que não puderem estar no local, a Fences Agency oferece lances online no site www.fencesweb.fr ou por telefone. Essa flexibilidade permite que um amplo público internacional participe ativamente e faça lances nos cavalos disponíveis.