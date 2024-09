Jóquei Ricardo Sousa vence em San Sebastián

Na tarde de quinta-feira (12), disputou-se a última jornada da temporada de Verão no Hipódromo de San Sebastián, Espanha. A pista encontrava-se bastante pesada devido às chuvas recentes, com um clima fresco e céu nublado. Mesmo assim, o público compareceu em bom número e, como sempre, aproveitou intensamente a emoção das corridas de cavalos, além de desfrutar do espetáculo e da gastronomia.

A segunda corrida do dia foi o Prémio Eelite Equestrian (Venda), destinada a cavalos e éguas com três anos ou mais. Com seis participantes e 1.600 metros de percurso, «Bastiano» com o jóquei Hugo Mouesan assumiu a liderança no início, impondo o ritmo da prova, enquanto «Tammani» com o jóquei português Ricardo Sousa corria de forma controlada, aguardando o momento certo para avançar. Na reta final, Bastiano manteve-se firme junto à cerca, mas «Tammani», lançando o seu ataque, foi reduzindo a diferença e acabou conquistando uma nova vitória por pouco mais de um corpo. «Bastiano» garantiu um honroso segundo lugar, deixando o terceiro para «Caesars Palace» com Alexia Lucas.

A temporada de Outono no Hipódromo de La Zarzuela começa este domingo (15).

RESULTADOS