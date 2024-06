Jeanne Sadran conquista o Grande Prémio Longines Global Champions Tour de Paris (VÍDEO)

Sonhos tornaram-se realidade no coração de Paris no sábado (22), quando a jovem estrela francesa Jeanne Sadran de 23 anos, conquistou a sua primeira vitória no Grand Prix CSI5* no Longines Global Champions Tour Grand Prix de Paris, apresentado pela Ville de Paris. Paris testemunhou uma exibição de pura excelência no segundo dia do Longines Paris Eiffel Jumping.

Competindo com Dexter de Kerglenn, Sadran encantou a plateia lotada como a única dupla a terminar sem faltas, superando alguns dos maiores nomes do desporto, incluindo o conhecido Kent Farrington e Myla, que terminaram em segundo lugar. Johan-Sebastian Gulliksen e Equine America Harwich VDL conquistaram seu primeiro pódio no LGCT, terminando em terceiro lugar.

A atmosfera era eletrizante, com milhares de espectadores entusiasmados reunidos para testemunhar o desporto de alto nível. A vitória de Sadran foi uma ocasião memorável, marcando um marco significativo na sua carreira, não apenas garantindo o primeiro lugar no pódio, mas também despertando profundas emoções entre o público. A plateia foi brindada com uma exibição deslumbrante de desporto de alto nível, enquanto o publico e participantes se deleitavam na atmosfera glamourosa, onde a moda, a elegância e a sofisticação fundiram-se harmoniosamente.

