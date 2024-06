Janne Friederike Meyer-Zimmermann ganha a etapa de Cannes da Global Champions Tour

Numa atmosfera eletrizante no Longines Global Champions Tour Grand Prix de Cannes, apresentado pela La Ville de Cannes no último sábado, a cavaleira alemã Janne Friederike Meyer-Zimmermann conquistou uma vitória merecida montando Messi van ‘t Ruytershof no conhecido estádio de futebol da cidade, Stade des Hespérides.

Montando Messi van ‘t Ruytershof, Meyer-Zimmermann foi um dos quatro conjuntos que completaram o percurso principal e o desempate sem faltas.

No desempate, Janne foi a melhor, com o tempo de 39,55s enquanto o segundo melhor foi o belga Gilles Thomas e em terceiro ficou o francês Mathieu Billot.

O líder da competição após 7 etapas é o espanhol Eduardo Aznar, com 162 pontos.

A próxima etapa será em Paris (FRA), a partir do próximo dia 21.

