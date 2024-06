Ines Joly é a nova embaixadora da Lion of Porches

A cavaleira francesa Ines Joly de 27 anos foi anunciada como a nova cara da marca de moda portuguesa Lion of Porches. A atleta é um dos elementos da equipa Monaco Aces, patrocinada pela marca.

Atualmente a competir no Longines Global Champions Tour, tanto pela equipa Monaco Aces como a título individual, a atleta fotografou recentemente um editorial num centro hípico usando algumas peças da coleção de verão da marca, indica a Lion of Porches em comunicado.

Comentando a relação com o hipismo, a marca acrescenta: “A associação a esta modalidade foi uma ligação natural, já que este é um desporto que, não só engloba os valores de excelência, tradição e sofisticação que a marca privilegia, mas também atrai o tipo de público que se identifica com a Lion of Porches.”

Enquanto patrocinadora da equipa Monaco Aces, a Lion of Porches instalou pop-up stores em duas etapas do Longines Global Champions Tour (Madrid e Saint-Tropez), com o objetivo de “dar a conhecer a marca a novos clientes de várias nacionalidades”.

Há 20 anos no mercado, a Lion of Porches faz parte do universo do grupo têxtil Cães de Pedra, cujo portefólio inclui também a marca de moda Decenio e a recém-adquirida Giovanni Galli. Entre lojas físicas e espaços multimarca, está atualmente presente em mais de 15 países.