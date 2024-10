II Congresso Internacional APF – 25 e 26 de Outubro – Lisboa

A Associação Portuguesa de Ferradores (APF) organiza o II Congresso Internacional APF nos dias 25 e 26 de Outubro, na Faculdade de Medicina Veterinária de Lisboa.

Este evento contará com a participação de conhecidos oradores nacionais e internacionais, abordando uma variedade de temas relevantes para a ferração de equinos. Entre os tópicos estarão as mais modernas técnicas de fixação, o sistema MetronMind, Metron IO, e outras inovações do setor.

As inscrições estão abertas e podem ser feitas através do seguinte link

Programa e Inscrições AQUI

Contactos

Associação Portuguesa de Ferradores

Rua Manuel Vieira da Natividade

2460-027 ALCOBAÇA

Email: ferradoresdeportugal@gmail.com

Telef:

+351 916050766 (Nuno Bernardes)

+351 962665131 (Goji Soares)

+351 933566028 (Paulo Vieira)