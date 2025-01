Houtzager e Sterrehof’s Dante vencem em Amsterdão (VÍDEO)

Cinco anos após liderarem o marcador na edição de 2020 da Longines FEI Jumping World Cup™ de Amsterdão (Holanda), o conjunto da casa Marc Houtzager e o seu incrível parceiro de 17 anos, Sterrehof’s Dante, realizaram outra performance imbatível para conquistar a vitória novamente na 12ª etapa da Longines FEI Jumping World Cup™ Western European League 2024/2025. Com um desempate sem faltas em 38,30 segundos, Houtzager assumiu a liderança, superando o compatriota Jur Vrieling e Helwell du Chabus.

Num desempate dominado pelos representantes da casa, o irlandês Denis Lynch fez uma performance impressionante com o garanhão de 12 anos, Vistogrand, partindo como penúltimo dos seis atletas classificados para o desempate. O tempo de 38,99s colocou Lynch entre os dois holandeses, garantindo o segundo lugar. O duplo zero de Vrieling, em 40,03 segundos, foi suficiente para assegurar a última posição no pódio.

Resultados AQUI