Hickstead Derby: Funnell estabelece novo recorde com 5ª vitória

O britânico William Funnell tornou-se no primeiro cavaleiro a vencer cinco vezes o Al Shira’aa Hickstead Derby em Hickstead (GBR) neste domingo (23), após uma exibição magistral de saltos com o Cavalo de Desporto Espanhol (CDE) Dublon.

Funnel chegou perto de bater o recorde há 12 meses, quando conseguiu percursos sem faltas com Dublon assim com Equine America Billy Diamo, apenas para perder para David Simpson e Pjotr Van De Kruishoeve no desempate.

A competição deste ano também terminou com um desempate entre três participantes após Funnell, William Whitaker (Flamboyant) e o brasileiro Carlos Ribas (Juan Van’t Arkelhof) derrubarem um obstáculo cada, totalizando quatro faltas, sem nenhum conjunto conseguir fazer um percurso limpo pela primeira vez desde 2014. Dublon quase repetiu o seu percurso impecável do verão passado, apenas derrubando a barra de 1 metro no topo do Derby Bank – a menor cerca do percurso.

