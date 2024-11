Henrik von Eckermann lidera o Ranking Mundial há 28 meses

O sueco Henrik von Eckermann mantém-se no topo do Ranking Mundial FEI Longines há 28 meses consecutivos. O novo ranking reflete os resultados acumulados entre 1 de novembro de 2023 e 31 de outubro de 2024.

Com conquistas de peso, incluindo o ouro por equipas nas Olimpíadas de Tóquio em 2021, o ouro individual e por equipas no Campeonato Mundial de Saltos da FEI de 2022 em Herning, e o título na Final da Taça do Mundo de Saltos da FEI em Omaha, Eckermann reafirma a sua posição como o melhor do mundo na atualização mais recente.

A configuração dos quatro primeiros permanece inalterada, com Steve Guerdat (SUI) em segundo, Ben Maher (GBR) em terceiro, e Kent Farrington (EUA) em quarto.

Julien Epaillard (FRA) e Max Kühner (AUT) avançaram uma posição cada, alcançando o quinto e sexto lugares, respectivamente. Richard Vogel (GER), vencedor da etapa da Taça do Mundo em Lyon (FRA) com United Touch S, salta do décimo para o sétimo lugar, embora os pontos dessa vitória ainda não estejam incluídos.

Christian Kukuk (GER), medalha de ouro individual nas Olimpíadas de Paris 2024, desce do quinto para o oitavo lugar, seguido por Mclain Ward (EUA) e Conor Swail (IRL), que completam o top 10.

Denis Lynch (IRL) sobe da 35ª para a 26ª posição, enquanto o seu compatriota Michael Pender (IRL) salta do 66º para o 41º lugar, entrando no top 50. Novos nomes no top 50 incluem ainda Victor Bettendorf (LUX), Eduardo Alvarez Aznar (ESP), Yuri Mansur (BRA), Marlon Modolo Zanotelli (BRA) e Khaled Almobty (KSA).

Rodrigo Giesteira Almeida, na 170ª posição, é o melhor representante português, enquanto Duarte Seabra cai trinta e quatro posições, ocupando agora a 174ª posição.

Consulte o Ranking AQUI