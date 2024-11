Golegã: Ponte de Lima apresenta cartaz da Feira do Cavalo 2025

O cartaz da XVII Feira do Cavalo de Ponte de Lima, que decorre entre 03 e 06 de julho de 2025, vai ser apresentado publicamente na Feira Nacional do Cavalo da Golegã e Feira Internacional do Cavalo Lusitano, a decorrer na Golegã até 11 de novembro.

Ponte de Lima marca presença neste evento equestre, integrando a Associação de Municípios Portugueses do Cavalo.

O cartaz tem como figura o cavalo Sublime JCL, da Coudelaria José Correia Leite, que se sagrou campeão na Feira do Cavalo deste ano.

O cartaz da Feira do Cavalo de Ponte de Lima deste ano traz-nos recordações das tardes de feira. As tardes das provas de modelo e andamentos em que o público se reúne à volta do picadeiro dos criadores. O público é representado aqui pelas mordomas, com o traje de lavradeira típico de Ponte de Lima, numa aguarela de Teresa Aroso.

A fotografia do cartaz é de Carlos Hernâni e o design de Teresa Aroso.