Golegã: Dressage animou a quarta-feira

O quinto dia da Feira da Golegã foi marcado pelo Concurso de Dressage Especial e pelo Troféu dos Campeões Regionais de Dressage 2024.

Na Prova Elementar 2 (TCRD), com cinco conjuntos em competição, Afonso Alexandre Mendes garantiu o primeiro lugar com uma pontuação de 68,650%.

Na categoria de Cavalos de 4 Anos, João Afonso Leitmann, montando Sezua Hot PS, conquistou o título com uma pontuação de 81,00%. Já entre os Cavalos de 5 Anos, João Tomás Costa Patrício, com Potente OC, alcançou 73,400%.

Na reprise elementar 2, Luís Carlos Azeitona foi o vencedor, com Piafe, obtendo uma pontuação de 69,352%. Em Avançado 2, João Paulo Martins Nogueira sagrou-se campeão com Maurício Ch, pontuando 69,280%, enquanto na reprise intermediária 1, António João Queiros Alvadia, montando Fany Plus, venceu com 65,294%.

Manuel Tavares Veiga foi o vencedor do Grande Prémio Especial, montando Marialva da Broa, com uma pontuação de 70,497%. Já na reprise Média 2, que contou com sete participantes, Gustavo Mendes com Osíris das Pérolas foi o destaque, obtendo 68,860%.

O Grande Prémio Freestyle, realizado na noite de quarta-feira no Largo do Arneiro e integrado no Troféu Marquês de Marialva, foi vencido por Vasco Mira Godinho com Limbro da Hermida, alcançando uma pontuação de 73,200%.

