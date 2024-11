GNR reforça segurança na Feira Nacional do Cavalo na Golegã

Hoje começa a Feira Nacional do Cavalo, que coincide com a 25ª Feira Internacional do Cavalo Lusitano, na Golegã. Para garantir a segurança durante o evento, que atrai milhares de visitantes nacionais e internacionais, a Guarda Nacional Republicana (GNR) realizará uma operação especial de segurança entre 1 e 11 de novembro. O reforço de efetivo e medidas adicionais visam manter a ordem pública e assegurar a fluidez do trânsito na região.

A GNR mobilizará diversas unidades especializadas, incluindo patrulhas a pé e a cavalo, agentes de trânsito, equipas de investigação criminal e de ordem pública, além das patrulhas do programa de apoio ao turista, Tourist Support Patrol. A operação contará também com o uso de drones para vigilância; no entanto, o espaço aéreo sobre o Largo do Arneiro e áreas próximas estará temporariamente interditado a outros drones.

Para uma experiência segura, a GNR recomenda aos visitantes: