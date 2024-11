Gilberto Filipe brilha na Taça de Portugal de Equitação de Trabalho

A 48ª Feira Nacional do Cavalo, em curso na Golegã, foi palco da Taça de Portugal de Equitação de Trabalho nos dias 1 e 2 de novembro. O evento atraiu entusiastas da arte equestre de todo o país, proporcionando um fim de semana emocionante e repleto de competição.

Gilberto Filipe destacou-se como o grande vencedor, conquistando o primeiro lugar nos escalões Debutantes, Consagrados e Masters.

Os diferentes escalões em disputa incluíram Debutantes, Sub-14, Sub-16, Sub-20, Consagrados e Masters, reunindo participantes de várias idades e níveis de experiência.

No escalão Cavalos Debutantes, que contou com 11 participantes, o título foi conquistado por Gilberto Filipe montando Juncal da Caniceira, com uma pontuação final de 37 pontos.

No escalão Sub-14, com apenas duas participantes, a vitória foi de Constança Portugal, que montou Dollar e somou 10 pontos.

No escalão Sub-16, Lara Carreira destacou-se entre os 10 participantes ao vencer nas provas de ensino e maneabilidade, totalizando 18 pontos com o cavalo Endiabrado.

No escalão Sub-20, António Simão Silva Mendes, montando Nilo, sagrou-se vencedor com uma pontuação de 28 pontos.

Nos Consagrados, Gilberto Filipe, com Morante, ficou em primeiro lugar ao somar 19 pontos. Em segundo lugar, ficou João Gonçalves com Madragoa das Arcas, alcançando 17 pontos, enquanto Afonso Resina Antunes conquistou o terceiro lugar com Importante da Broa, com 14 pontos. Astrid Hedman, que venceu a prova de velocidade com Jaguar, terminou na quarta posição, também com 14 pontos.

A competição reuniu talentos de vários níveis, confirmando o sucesso da Taça de Portugal de Equitação de Trabalho no cenário equestre português.

