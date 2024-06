Gala Ibérica | XVI Feira do Cavalo de Ponte de Lima | 4 a 7 de julho

A 16ª Feira do Cavalo de Ponte de Lima, que se realiza de 4 a 7 de julho, abre com a Gala Ibérica, na noite do dia 4 às 22 horas.

Este espetáculo que conta com um total de dez cavalos, fado e sevilhanas, tem como destaque dois cavaleiros, o português Miguel Fonseca e o espanhol Rafael Arcos. Ambos cavaleiros consagrados alcançaram títulos como Campeão Nacional, Campeão do Mundo por Equipas e vencedor da Taça do Mundo – no caso de Miguel Fonseca; enquanto Rafael Arcos conquistou os títulos de Campeão de Espanha, Campeão de Andaluzia, Campeão da Copa del Rey, Campeão da Copa de Espanha e Campeão da Europa (individual e equipas).

Evento de referência nacional e internacional, recebe milhares de visitantes, com uma percentagem significativa do país vizinho. A Feira do Cavalo de Ponte de Lima é um exemplo pelo nível de qualidade, do rigor das provas e dos concursos que apresenta, assumindo um forte caráter desportivo, contando, em paralelo, com uma área comercial com produtos equestres, e uma zona de street food.

Visite a Feira do Cavalo de Ponte de Lima, de 4 a 7 de julho, e assista a Gala Ibérica, com entrada livre.