Fursan Cup 2025 – Dois portugueses seleccionados

A FEP (Federação Equestre Portuguesa) informa que a Federação Equestre da Arábia Saudita convidou dois cavaleiros portugueses de raides a participar na Fursan Cup 2025 em AlUla, Arábia Saudita. Os cavaleiros seleccionados são o melhor posicionado no Ranking FEI, Ana Barbas (46ª posição), e o Campeão Nacional 2024, Rui Lanternas.

Além disso, a FEP confirma a presença de três oficiais portugueses na Fursan Cup 2025: Vasco Avó como Juiz, António Farrim como Veterinário Delegado FEI, e Joaquim Marçal como Chief Steward.

Na sua sexta edição em 2025, o AlFursan Endurance AlUla consagra-se como um dos maiores eventos de competições de resistência, reunindo cavaleiros de elite e os seus cavalos num verdadeiro teste de destreza, velocidade e resistência, que acontecerá ao longo de dois dias: 8 e 9 de fevereiro.

“Este ano, temos um número recorde de países participantes, com 51 países, e uma grande participação feminina (26%), além de contarmos com os melhores cavaleiros de todo o mundo”, afirmou Camille Martin, diretora de desenvolvimento do setor equestre da Comissão Real de AlUla.

Pela segunda vez, a prova contará com uma distância de 160 km, uma das mais difíceis do mundo. Este evento também servirá como preparação para o Campeonato Mundial de Raides, que AlUla sediará em 2026.