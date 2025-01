Feira Nacional do Cavalo 2025 já tem data!

A Golegã, conhecida como a “Capital do Cavalo”, prepara-se para mais uma edição da icónica Feira Nacional do Cavalo (XLVIV), Feira Internacional do Cavalo (XXVI) e Feira de São Martinho desde 1571, sendo este o maior e mais importante evento de promoção do Cavalo em Portugal. Em 2025, o evento terá lugar de 7 a 16 de novembro, oferecendo uma vasta programação para todos os amantes da equitação, cultura e tradições equestres.

A FNC 2025 será palco de um conjunto diversificado de atividades, incluindo competições de alto nível, apresentações de raças de cavalos, exposições, e uma agenda cultural bastante diversificada. A feira continua a ser um ponto de encontro imprescindível para profissionais do setor e para o grande público que deseja conhecer e viver a rica tradição equestre portuguesa.

Durante os dez dias do evento, a Golegã estará em festa, acolhendo milhares de visitantes de todo o mundo, que poderão testemunhar a excelência da nossa arte equestre, e ainda desfrutar da gastronomia, do artesanato e da hospitalidade genuína do concelho da Golegã e de toda a região.

A Câmara Municipal da Golegã e a Associação Feira Nacional do Cavalo, mostram-se com as expetativas altas quanto à consolidação da expansão da FNC que se iniciou em 2024, a que se junta o reconhecimento pela UNESCO da Arte Equestre Portuguesa como Património Imaterial da Humanidade, bem como a candidatura em curso para reconhecimento da própria Feira Nacional do Cavalo como Património Imaterial da Humanidade, pela UNESCO.

As inscrições para os participantes e expositores, bem como a programação detalhada, serão divulgadas brevemente. Fique atento às nossas redes sociais e ao site oficial da Feira Nacional do Cavalo (www.feiranacionaldocavalo.com) para mais informações.

Marque já no seu calendário e não perca a oportunidade de fazer parte deste evento único na Golegã, de 7 a 16 de novembro de 2025.

A tradição, a beleza e a emoção do mundo equestre o esperam!