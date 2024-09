Feira Medieval de Marvila

Torneios a cavalo e duelos de espada em riste: a Feira Medieval também está a chegar a Marvila. É um dos maiores eventos de época de Lisboa e uma viagem no tempo única.

O campo de batalha desta sétima edição, organizada e promovida pela Junta de Freguesia de Marvila, será o Parque Urbano do Vale do Fundão. Durante três dias, os visitantes poderão assistir a teatros de rua, bem como às tradicionais danças de bailarinas com serpentes.

Entre as atividades oferecidas, destacam-se ainda os cortejos medievais, as lutas de espadas, as artes circenses, sem esquecer o já habitual e grandioso torneio a cavalo. Haverá ainda mercados medievais, demonstrações de armas em acampamento militar, encantadores de serpentes, malabaristas e espetáculos noturnos com manipulação de fogo.