Feira do Cavalo 2024 – Maia

O Centro Equestre da Maia, em parceria com a Câmara Municipal da Maia, organiza a Feira do Cavalo 2024, que ocorre entre sexta-feira e domingo, no Hipódromo Municipal da Maia, em Silva Escura. O evento promete um fim de semana repleto de competições e atividades, com destaque para o Grande Prémio “Golden Prize”, uma das principais atrações. A entrada é gratuita.

Ao longo dos três dias, o público poderá acompanhar provas de várias modalidades equestres, como Modelo e Andamentos, Saltos de Obstáculos, Equitação de Trabalho, Atrelagem e Corridas.

A prova de Atrelagem faz parte da sexta jornada do Campeonato Regional do Norte, sendo uma etapa de apuramento para o Campeonato Nacional 2024. As inscrições para esta competição estão abertas até ao dia 19 de setembro e podem ser feitas no site da Federação Equestre Portuguesa (FEP).

O reconhecimento da pista está agendado para as 10h, com o início da competição previsto para as 11h.

Não perca a oportunidade de assistir a este grande evento e viver a emoção do mundo equestre de perto!