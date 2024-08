Faleceu o Engenheiro Rui d’Orey (1950 – 2024)

Faleceu no passado domingo, dia 18, o Engenheiro Rui d’Orey aos 74 anos, vítima de doença prolongada.

Rui d’Orey, um apaixonado por cavalos, foi membro ativo da Associação das Raças Selectas e um destacado criador de cavalos Lusitanos.

Durante largos anos, esteve profundamente envolvido no Centro Hípico do Porto e Matosinhos, onde deu um valioso apoio às modalidades de Saltos de Obstáculos. Rui d’Orey teve também um papel importante na organização do primeiro Indoor na Exponor, em 1997.

Os seus três filhos, Gaspar, Rui (conhecido como Kumba) e Guilherme, praticaram a modalidade de saltos por muitos anos, sob a orientação de conhecidos mestres do hipismo nacional, como os cavaleiros olímpicos Francisco Caldeira e António Vozone, além de Marco Faria e Mello e João Mota.

À família enlutada, a equipa do Equisport expressa as mais sinceras condolências.