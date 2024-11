Faleceu D. Josefina Maria de Andrade de Vasconcellos e Souza d’Andrade (1922 – 2024)

É com grande pesar que comunicamos o falecimento de D. Josefina Maria de Andrade de Vasconcellos e Souza d’Andrade, aos 101 anos. Figura marcante e sempre dedicada ao universo do Cavalo Lusitano, foi esposa do Eng.º Fernando Sommer d’Andrade, um dos mais importantes criadores e impulsionadores da Raça Lusitana, bem como cofundador da APSL (Associação Portuguesa de Criadores do Cavalo Puro Sangue Lusitano).

D. Josefina Maria manteve ao longo da vida uma profunda ligação ao Cavalo Lusitano, dando continuidade ao trabalho iniciado por seu marido, tendo desempenhado um papel significativo no fortalecimento e preservação desta importante tradição equestre.

O corpo esteve em câmara ardente na Igreja de Santo António, no Estoril, e o funeral realizou-se no Cemitério local.

À família enlutada, Equisport endereça as mais sentidas condolências.