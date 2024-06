Equipa nacional a caminho do Luxemburgo

Esta semana, de 6 a 9 de junho, realiza-se o CSIO3* de Roeser (Luxemburgo), prova qualificativa para a edição de 2024 da Longines EFF Series.

Esta segunda qualificativa, que ocorrerá na próxima sexta-feira, contará com a participação de equipas de 13 países: Bélgica, Espanha, França, Grã-Bretanha, Irlanda, Portugal e o país anfitrião, Luxemburgo.

Portugal será representado por uma equipa composta por:

– Rodrigo Giesteira

– Nuno Tiago Gomes

– Rodrigo Sampaio Peixoto

– Mafalda Marques

– Mandy Mendes Costa

A competição começa nesta quarta-feira com a inspeção veterinária e decorrerá ao longo de quatro dias, tendo como destaque a Taça das Nações na sexta-feira, às 15h00. A segunda ronda desta prova será às 17h30. Outro momento importante do programa será o Grande Prémio (1,55m) no domingo, dia 9, a partir das 14h30.

Acompanhe as provas em direto no ClipMyHorse.TV clicando AQUI.

Resultados completos AQUI