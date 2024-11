Duarte Seabra destaca-se no CSN-A de Alfeizerão

O Centro Equestre Internacional de Alfeizerão (CEIA) acolheu entre os dias 22 e 24 de novembro o Concurso de Saltos Nacional – Categoria A (CSN-A), reunindo 81 cavaleiros e 137 cavalos, num fim de semana marcado pela excelência desportiva.

O momento mais aguardado do evento aconteceu no domingo, com a realização do Grande Prémio, onde Duarte Seabra, cavaleiro olímpico, brilhou ao vencer a prova de obstáculos a 1,45m, montando Geniale Star Kevec. O percurso, desenhado por Leandro Balen, contou com 12 obstáculos e 15 esforços, mas apenas seis conjuntos conseguiram completar o percurso inicial sem penalizações, avançando para o desempate. Rafael Dinis Rocha conquistou o segundo e o quarto lugares com os cavalos Apache de Liam e Mágico, enquanto Filipe Manuel Gonçalves garantiu a terceira posição com Hollywood Pocinho.

No sábado, Duarte Seabra voltou a brilhar no Pequeno Grande Prémio (1,35m), conquistando o pódio completo com os cavalos Destina du Mesnil Z, Doriano de Blondel e Chuck Chai. Entre os 15 participantes, apenas o cavaleiro olímpico conseguiu concluir duplos percursos sem faltas, evidenciando a sua superioridade técnica.

O CEIA prepara-se agora para receber o próximo evento de saltos no próximo fim de semana, também de categoria A, prometendo mais momentos de emoção no hipismo nacional.

